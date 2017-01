Infraero planeja dobrar cargas para o aeroporto de São José

Home

- 08:39

Terminal tenta alcançar duas metas: dobrar o transporte de carga e voltar a ter voos de passageiros



Bruna Soares

São José dos Campos

Completando 77 anos hoje, o aeroporto de São José dos Campos entra em 2017 com dois desafios: dobrar o volume de transporte de carga e voltar a ter voos comerciais regulares.

A partir de propostas de descontos nas exportações discutidas e firmadas em outubro do ano passado, o aumento no transporte de cargas já começou com três empresas operando no Teca (Terminal de Logística de Carga) recendo e distribuindo suas cargas.

Segundo a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) a expectativa é que os clientes possam migrar todas as suas operações de nacionalização no Teca da cidade. “A previsão é de que nos próximos dois meses já tenha pelo menos dois destes contratos assinados e operando no aeroporto”, afirmou a companhia.

Como parte do desafio de aumentar o volume de cargas, a meta da Infraero é dobrar o número de adesões e de fidelizações ao Vale Flex, plano que dá desconto de 40% na tarifa de armazenagem de produtos, no primeiro semestre deste ano.

Passageiros.Apesar de não haver novos pedidos de voos regulares para o aeroporto, a empresa afirma que existe uma grande expectativa de reaquecimento da economia do país e consequente oferta de novos trechos pelas empresas aéreas. “A Infraero vem continuamente buscando diálogo junto às empresas ofertando a infraestrutura disponível no Aeroporto de São José”, concluiu a companhia por nota.

Segundo a Prefeitura de São José dos Campos, alguns contatos já estão sendo feitos junto aos órgãos envolvidos para viabilizar a volta da operacionalização do aeroporto o mais breve possível. Os trabalhos deverão se aprofundar ao longo da nova administração.