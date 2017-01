Índice de infestação do Aedes aegypti põe Taubaté em alerta

Home

- 08:53

Em levantamento feito esse mês, município atingiu IB de 4,9, quando limite do aceitável é de apenas 1,0



Bruna Soares

Taubaté

O resultado da ADL (Avaliação da Densidade Larvária), que mede o índice de infestação de larvas do mosquito Aedes aegypti, deixou Taubaté em alerta. O levantamento foi realizado esse mês. O município registrou 4,9 pontos no IB (Índice Breteau), o que significa que a cada 100 imóveis vistoriados, em 4,9 foram encontrados criadouros.

De acordo com o Ministério da Saúde, o índice de tranquilidade é 1,0 ou menos. Acima do nível de 1,5 há risco de ocorrer uma epidemia de dengue. Nos últimos quatro anos, a cidade sofreu com epidemias da doença.

No ano passado, por exemplo, em que Taubaté teve 3.306 casos de dengue, a ADL de janeiro apontou 4,4 no IB, um resultado melhor que o registrado em 2017. Também em 2016 a cidade teve três casos de zika e oito de chikungunya.

Esse ano, até agora, são quatro casos confirmados de dengue e 94 aguardando resultado de exames. No mesmo período do ano passado, o saldo já era de 267 casos confirmados de dengue no município.

Mapa. Para a ADL, a cidade é dividida em seis áreas. Nelas é verificada a existência de larvas do mosquito e os tipos de recipientes em que elas foram encontradas. Durante a ADL foram coletadas amostras em imóveis escolhidos aleatoriamente em todas as regiões da cidade. Foram vistoriados cerca de 3.600 casas, média de 600 por área.

Os resultados obtidos geram o IB, um valor numérico que define a quantidade de insetos em fase de desenvolvimento encontrados nos locais vistoriados e permite saber em quais regiões da cidade há maior risco de transmissão.

Com IB de 6,2, a região 4, que abrange bairros como Independência, Jardim das Nações, Santa Luzia, Bom Conselho e Centro, é a que apresenta o maior indicador. Depois aparecem região 6 (Belém, Cidade de Deus e São Gonçalo), com 5,9; e regiões 2 (Quiririm e Cecap) e 5 (Imaculada, Jardim América, Três Marias e Campos Elíseos), ambas com IB de 4,7. <