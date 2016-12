Índice de assaltos tem recorde histórico na RMVale, diz Estado

Home

- 10:16

Número de roubos registrados no Vale do Paraíba neste ano é o maior em toda a série histórica dos dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública de S. Paulo. Homicídios sobem e têm maior índice desde 2004



Redação

São José dos Campos

O ano nem acabou, porém já é certo afirmar que 2016 não deixará nenhuma saudade. Pelo menos na segurança pública. Mesmo não contando os dados de dezembro, só com os índices de janeiro até novembro, o ano já registra o recorde histórico no número de roubos na área do Vale do Paraíba, de acordo com a estatística oficial da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

E não é apenas isso: 2016 é também o ano com o maior número de homicídios registrados na região desde 2004. E os resultados estão na contramão da média estadual.

Nos assaltos, entre janeiro e novembro de 2016, o Vale registrou 11.164 ocorrências -- uma elevação de 17,78% na comparação com esse mesmo período em 2015 (9.478) e acima de todo o ano passado (10.302).

O índice é o maior pelo menos desde 2002, quando o Estado passou a divulgar as estatísticas criminais por regiões. Antes, o recorde tinha sido no ano de 2009, com 10.747 roubos em todo aquele ano.

São José dos Campos, que é o maior município da RMVale, segue a mesma linha: 2016 foi o ano com o maior taxa de assaltos na série histórica. A polícia registrou 3.983 casos até o mês de novembro deste ano, contra 3.203 nesse mesmo período no ano passado (+23,35%). Antes, o recorde era de 3.847 casos de janeiro a dezembro de 2009. Na região sul, por exemplo, o índice subiu 40,54%.

Taubaté teve uma queda de 13,42% (de 1.393 para 1.206 casos no intervalo entre janeiro a novembro de 2015 e 2016). Em Jacareí, a redução foi de 0,6% -- de 1.142 para 1.135 roubos. Na média do Estado, o quesito teve alta de 5,58%.

Homicídios. Em 2016, o Vale teve o maior número de homicídios desde 2004. De janeiro até novembro deste ano foram 388 vítimas, contra 352 nesse mesmo período em 2015 (aumento de 10,32%). Na série histórica, o maior número de casos ocorreu em 2004 (498 vítimas durante todo o ano). No Estado, houve queda de 8,12%.

A RMVale teve ainda neste ano alta de 71,4% nos crimes de latrocínio, passando de 14 para 24. No Estado, houve aumento de 1,22% no quesito. No total, em 2016, o Vale já registrou 412 assassinatos. Este é o maior número em todo o interior paulista e bate proporcionalmente até mesmo a capital e a Grande São Paulo.

Segundo a polícia, 70% desses crimes estão ligados ao tráfico de drogas. Em relação aos assaltos, o policiamento é realizado cirurgicamente, reforçando a atenção nos setores com o maior índice de casos.

Ranking do interior

1º Vale do Paraíba: 412 assassinatos

2º Ribeirão Preto: 259

3º Piracicaba: 258

4º Campinas: 235

5º Sorocaba: 209

6º Baixada Santista: 188

7º Bauru: 141

8º São José do Rio Preto: 110

9º Araçatuba: 88

10º Presidente Prudente: 45