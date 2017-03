Incomodada com lixo, moradora da zona sul faz protesto solitário diariamente

Home

- 17:00

Danilo Alvim

São José dos Campos



Indignada com o acúmulo de lixo e entulho despejados nas ruas da zona sul de São José dos Campos, a moradora Lia Alves, de 48 anos, decidiu por conta própria agir contra os abusos dos moradores que realizam essa prática irregular.



Há mais de uma semana, a moradora iniciou uma manifestação contra seus vizinhos na rua Antonio R. de Araujo, onde mora, no bairro Campo dos Alemães. Com cartazes, ela pede conscientização por uma cidade mais limpa e cobra apoio das autoridades. "Eles jogam lixo descaradamente. O Campo dos Alemães e o Dom Pedro estão atolados de lixo. Não aguento mais. Passei duas noites escrevendo aqueles cartazes. Fui pra lá juntar o lixo acumulado e mandei a prefeitura buscar", disse ela.



Todos os dias, de 5h até 22h, ela está de plantão, em frente a um campo de futebol para impedir que vizinhos de outras regiões joguem lixo no local, que está próximo a uma creche que atende atualmente cerca de 820 crianças. "As pessoas têm que se conscientizar que não podem jogar lixo em qualquer lugar. Você fica de boca aberta com a quantidade de lixo que tem na rua. Se ninguém quer acabar com o lixão eu vou tomar atitude. Gosto de lutar por coisas boas”, afirma.



Segundo ela, as crianças não conseguem usar o campo por causa do acumulo de lixo existente, que atrai bichos, como barata, escorpião e rato. “Eles botam fogo no lixo e as crianças com bronquite e asma ficam doente com a fumaça”.



Lia diz que vai lutar para acabar com o lixão e pensa em transformar a área em um jardim. Para isso, ela conta com a ajuda e o apoio das filhas. “O problema não é só ali. É no bairro inteiro, com entulho, lixo, madeira. Tem animal morto às vezes. O cheiro é insuportável", disse uma de suas filhas.



Outro lado. De acordo com a prefeitura, por meio de nota, o principal problema do despejo de lixo em locais proibidos é a falta de conscientização das pessoas que preferem, "pela comodidade", descartá-los nas áreas irregulares.



Além disso, o poder público prometeu uma fiscalização mais efetiva nos locais irregulares, principalmente nestes locais mais conhecidos e informou que está estudando a veiculação de uma campanha de conscientização, alertando a população de forma geral, sobre os riscos que podem causar a prática do descarte irregular, para a saúde e bem estar das pessoas.



A cidade possui atualmente 12 Postos de Entrega Voluntária, os PEVs, espalhados pela cidade, nas regiões Sul, Leste, Centro e Norte, para coletar e dar a destinação correta a todos os tipos de entulho sejam restos de construção, amianto, madeira, materiais recicláveis, eletroeletrônicos entre outros.