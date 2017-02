Incidentes com escorpiões assustam Taubaté

Home

Daniela Santos

Taubaté

Preocupada com o número de ocorrências com escorpiões em 2016, a Prefeitura de Taubaté realizará operações para conscientizar os moradores da cidade, ainda neste mês de fevereiro. Materiais de apoio e agentes comunitários percorrerão residências a partir da próxima segunda-feira (13) e irão até o dia 24/02.

De acordo com o CAS (Controle de Animais Silantrópicos) do município, em 2016 foram 416 reclamações de aparecimentos dos bichos. Desses, 161 pessoas foram picadas.

Os bairros que receberão mais atenção serão Cecap, Novo Horizonte e Chácaras Flórida. Terrenos baldios e públicos serão monitorados por fiscais da prefeitura e serão limpos. Já os proprietários dos terrenos particulares que não atenderem às exigências serão multados.

As bocas de lobo também serão limpas. Nas escolas, os alunos serão instruídos com ações para evitar a entrada e proliferação dos animais peçonhentos. Parcerias com a EDP Bandeirante, concessionária que administra a energia no estado, e com a operadora celular Vivo permitirão que sejam enviados torpedos de SMS e nas contas de luz dos usuários.

Um cronograma também foi montado até novembro para poder atender os bairros com maiores reclamações.

Precauções. É importante sempre ressaltar que os escorpiões são perigosos, podendo causar, até mesmo, a morte. Portanto, é importante que não sejam acumulados entulhos na parte exterior das casas, pois esses elementos facilitam a aparição de baratas, que são fontes de alimento a esses aracnídeos. Os ralos dos banheiros também devem ficar fechados, evitando acidentes.