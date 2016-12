Incêndio atinge prédio abandonado na zona sul de São José

Home

- 13:18

Redação

São José dos Campos



Um incêndio atingiu um prédio abandonado, na manhã desta terça-feira (27), no bairro Jardim Morumbi, zona sul de São José dos Campos. O fogo teria começado no térreo do edifício, em materiais como madeira e lixo de construção.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 10h30 da manhã, na rua Manuel Barbosa. Três pessoas estavam na obra, foram resgatadas pela corporação e levadas para o atendimento médico, mas sem ferimentos.