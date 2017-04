Incêndio atinge o Jequitibá de São José

Home

- 16:30

Atualizado às 19h13

Redação

São José dos Campos

Um incêndio atingiu o Jequitibá do distrito de Eugênio de Melo, zona leste de São José dos Campos, nesta terça-feira. Árvore símbolo da cidade, ele ainda terá os danos avaliados.

O fogo começou perto de 12h, e os bombeiros foram chamados. A situação só foi totalmente controlada por volta das 16h, e, de acordo com a prefeitura, a árvore também foi danificada por dentro. O Corpo de Bombeiros informou que as chamas começaram em uma área próxima, e chegaram até o cartão-postal.

De acordo com a prefeitura, equipes das secretarias de Manutenção da Cidade e de Urbanismo farão uma vistoria técnica nesta quarta-feira para identificar as lesões. O trabalho de recuperação do Jequibitá-rosa será iniciado na próxima segunda (17), com adubação, tratamento nutricional e controle de pragas e doenças.

Confira vídeo do incêndio

O jequitibá tem entre 500 e 700 anos, e é monitorada pelo governo desde 2006. Com quase 30 metros, a árvore tem gradis de metal em volta, para evitar que uma rachadura comprometa sua estrutura.