Incêndio atinge favela na zona norte de São Paulo

- 07:53

Abr



Incêndio atingiu barracos em uma favela na região da Brasilândia, zona norte da capital paulista, no início da manhã de hoje (31). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado às 7h e ninguém ficou ferido.

A comunidade está localizada na Rua Firminópolis, número 100. Os Bombeiros tiveram dificuldade para acessar o local, mas o combate às chamas foi facilitado por causa da chuva que atinge a cidade nesta manhã.

Por volta das 7h30, 13 viaturaas do Corpo de Bombeiros trabalhavam no rescaldo do incêndio. A prefeitura informou que a Defesa Civil foi acionada para vistoriar a situação das residências na comunidade.