Imposto de Renda libera mais de R$ 50 milhões no Vale

Home

- 17:50

Redação

Sâo José dos Campos

A Receita Federal vai depositar R$ 50 milhões a 44.410 contribuintes da região pelo quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2016. A consulta ao lote foi liberada ontem e o depósito será feito em 15 de setembro.

Além disso, 891 contribuintes irão receber restituições residuais dos exercícios de 2009 a 2015, totalizando R$ 1,9 milhão. O depósito também será feito na próxima quinta-feira.

Ao todo, a Receita Federal fará restituições do Imposto de Renda até dezembro, completando sete lotes. “Todo lote também contempla restituição de exercícios anteriores, retidos em malha e depois liberados”, disse André Martins, auditor fiscal da Receita Federal em São José.

Segundo ele, a consulta ao quarto pode ser feita pela internet. Quem cadastrou o número do celular no sistema da Receita Federal vai receber uma mensagem informando o depósito da restituição. “Quem ainda não recebeu, está incluído no sistema e vai receber nos lotes posteriores. Isso pode ser verificado no sistema da Receita”, informou Martins.