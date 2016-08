Impeachment: intervenções no trânsito causam congestionamentos em Brasília

Home

- 10:51

Alterações definidas em razão do julgamento no Senado do processo de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff deixam o trânsito complicado na capital federal desde o início da manhã de hoje (29).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e da Paz Social, a Esplanada dos Ministérios foi fechada nos dois sentidos a partir do primeiro minuto de hoje. “O trânsito poderá ser liberado antes do final da votação, mas isso será avaliado”, informou asecretaria.

O tráfego ficou pesado em alguns pontos da região central de Brasília, como na via S1 e no Buraco do Tatu, que liga as Asas Sul e Norte ao Eixo Rodoviário.

Manifestações

A Polícia Militar do Distrito Federal disse que cerca de 350 manifestantes contra o impeachment se concentram neste momento em frente ao Congresso Nacional.

Integrantes dos movimentos Frente Brasil Popular e Frente Povo sem Medo devem deixar o acampamento no Ginásio Nilson Nelson rumo ao Congresso Nacional a partir das 16h. Às 18h terá início um “ato político em defesa da democracia e contra o golpe”.

Até o momento, não há registro de manifestantes a favor do impeachment no gramado da Esplanada dos Ministérios.