Impasse adia escolha de presidente do Codivap

13:33

Redação

Taubaté

Sem consenso em torno de uma candidatura única, a eleição para presidente do Codivap (Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira) acabou adiada na manhã dessa sexta-feira.

Um novo encontro ficou agendado para 10 de março, quando os prefeitos voltam a se reunir para escolher o sucessor de Ernane Bilotte Primazzi (PSC), ex-prefeito de São Sebastião.

Cotado para ser candidato único, o prefeito de Jacareí, Izaias Santana (PSDB), acabou surpreendido com a entrada da prefeita de Piquete, Teca Gouvêa (PSB), na disputa pelo cargo. Em uma reunião tensa, os participantes não chegaram a um acordo.

“Fiquei bastante honrado com a lembrança dos colegas, mas como não houve tempo hábil para construir uma unidade e não havendo necessidade de disputa, adiamos a escolha para 10 de março. Até lá, teremos tempo suficiente para construir a unidade do órgão”, afirmou Izaias Santana na tarde dessa sexta.

A reportagem de O VALE não conseguiu contato com a prefeita de Piquete. A reunião do Codivap aconteceu no hotel San Michel, em Taubaté.

Ministro. O encontro dessa sexta teve a participação do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira. Presidente licenciado do PRB, Pereira falou aos participantes da reunião sobre o desenvolvimento e o futuro para o país, além de abordar perspectivas para a região dos municípios que compõem o Codivap.