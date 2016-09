Ilharriba traz ícones latinos ao Vale

Home

Festival nascido em Ilhabela pretende ganhar outras partes do país e do mundo já no próximo ano

Paula Maria Prado

São José dos CAmpos

Cerca de 5.000 pessoas são esperadas na 3ª edição do Ilharriba - Una Fiesta Latina, que acontece em Ilhabela entre os dias 23 e 25 próximos. Idealizado pela RCS Eventos e apoiado pelo OVALE, o festival aposta em ícones da música latina.

Estão no line-up El Gabo -- “El Cavalheiro da Salsa”, que se apresenta com a banda Cañaveral; a cantora e compositora baiana Marcia Castro e a banda Oficina Latina, cujo repertório traz os principais hits do pop-rock latino. “Estamos sempre de olho no cenário de ‘estrelas’ aterrissadas no Brasil e que tenham trabalhos que dialogam com esse cenário Latino”, contou o músico Webster Santos, curador do evento. “Ao longo do ano, busco os melhores”.

Este ano, a festa traz mais uma novidade: o encontro da música e da dança com a gastronomia. “A culinária latina sempre fez parte do conceito do festival. No entanto, a sua implantação está sendo realizada agora”, contou Beto Campos, idealizador da festa. No espaço Ilharriba Gourmet, sob o comando do chef Alexandre Bertolasse, serão oferecidos pratos típicos de países latinos

Rumo ao exterior. Ano que vem, o evento que nasceu em Ilhabela ganha o Brasil e se prepara o mundo. “Estamos trabalhando desde 2015 na edição Ilharriba São Paulo e Rio de Janeiro já para 2017. E, paralelamente, continuamos as tratativas com alguns países que receberam muito bem o projeto, entre eles Argentina, Cuba e Panamá”, disse Campos.