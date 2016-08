Home

- 10:30

Ilhabela

A Prefeitura de Ilhabela informou que estão abertas inscrições para o concurso público de auxiliar e instrutor esportivo. O cadastro pode ser feito no site www.institutomais.org.br até o dia 22 de setembro, às 18h. O edital pode ser baixado do mesmo endereço eletrônico, além dos pré-requisitos para concorrer. O valor da taxa varia entre R$ 46 e R$ 68. São 33 vagas para candidatos de nível médio e superior, com salários até R$ 2.783,13.