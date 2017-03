Igrejas são alvo de assaltos na zona sul de São José

Home

- 16:55

Redação

São José dos Campos

Nem as igrejas escapam dos furtos na zona sul, a região mais violenta de São José dos Campos. Representantes de igrejas alvos de assaltos nos últimos dias se reuniram com a Polícia Militar em busca de soluções de segurança.

De acordo com a PM foi realizada uma reunião com o Padre João, da Paróquia Coração de Maria, localizada na avenida Ouro Fino, para alertar todos os lideres religiosos quanto as questões de segurança interna da igreja.

Os furtos acontecem em diversos horários do dia. Durante a madrugada, a maioria é mediante arrombamento, quando não há a presença de vigia, câmeras, alarmes e sensores no local. Já de dia, as igrejas deixam livre o acesso a comunidade para oração dos fiéis, o que possibilita o ato criminoso. Em um dos casos, o individuo se deparou com aparelhos eletrônicos e colocou numa sacola saindo livremente da igreja. "Temos que encontrar um meio comum para minimizar estas tentativas ou oportunidades", publicou nas redes sociais, o comandante da zona sul da cidade, o capitão Wagner Guimarães.

Região mais violenta de São José, a zona sul registrou, no ano passado, 1.744 casos de roubo, 2.164 casos de furto, 358 roubos de veículos e 1.032 furtos de veículos, de acordo com a SSP Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Neste ano, a região registrou 201 furtos, no mês de janeiro, aumento de 15 % em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 174 casos.