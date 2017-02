Igreja dá ajuda à integração de imigrantes nos Estados Unidos

Home

Reportagem especial mostra como é o trabalho de religiosos que prestam auxílio a brasileiros que tentam a vida na Flórida



Danilo Alvim

Orlando (EUA)

Em busca de uma vida mais tranquila e segura, imigrantes brasileiros estão dispostos a deixar família, amigos, cultura e até a sua identidade para se aventurar nos Estados Unidos.

Sozinhos nessa jornada incerta eles encontram nas igrejas brasileiras instaladas no país o ponto de referência para a sua integração ao novo estilo de vida americano.

Em Orlando, no estado da Florida, por exemplo, um dos principais destinos de brasileiros que decidem morar nos Estados Unidos existem hoje mais de 50 igrejas evangélicas brasileiras e cerca de 80 pastores, de acordo com a Associação de Pastores Brasileiros da Flórida.

Há mais de 22 anos em Orlando, o pastor Sênior da Igreja Presbiteriana Nova Esperança, Wesley Porto, também presidente da ONG Centro de Assistência ao Imigrante Nova Esperança é um dos pioneiros nas atividades de apoio a comunidade de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos.

“As igrejas funcionam muito como uma família e se tornam um farol no meio da tempestade para muita gente. Nós procuramos fazer essa filosofia de servir a comunidade imigrante”, afirmou.

A ONG presta todos os tipos de serviços e orientações aos brasileiros que precisam de ajuda em solo americano, desde renovação de passaporte até registro de casamento ou de filhos nascidos nos EUA. O pastor lembra que por mais de 10 anos a igreja Nova Esperança também foi parceira do consulado brasileiro em suas 45 missões itinerantes em Orlando.

“Este fato criou um bom relacionamento entre nós e o Consulado, até mesmo fora da estrutura burocrática”, ressaltou o pastor. Por conta disso, segundo ele, quando o pessoal do consulado fica sabendo de um brasileiro que está passando dificuldade extrema no país, imediatamente entra em contato com a Igreja para que ela ajude a socorrer esta pessoa. “Recentemente encaminhamos um mineiro morador de rua que teve AVC para sua família no Brasil”, disse.

Comunidade. Com mais de 200 membros ativos, a igreja também desperta a atenção de imigrantes de outras etnias e de ilegais que vivem na clandestinidade. De acordo com o pastor, o medo com a eleição do presidente Donald Trump cresceu por parte dos imigrantes sem documento e com condenação.

“Pessoas condenadas por dirigir sob influência de álcool, tráfico de drogas e violência doméstica têm grande chance de serem deportadas. Nós recomendamos a essas pessoas que elas tenham um plano B porque dificilmente não serão deportadas”, comentou o religioso.

O pastor acredita que o discurso de Trump para fechar o cerco contra a imigração nos Estados Unidos pode sim reforçar o ódio e provocar a xenofobia. “Ele foi eleito em cima de um discurso muito parcial, pegando aquele orgulho americano, o que acabou gerando desconforto do americano com o diferente. A gente sofre com isso. Percebemos esse clima de hostilidade pra cima do imigrante”, relatou.

Intolerância. Esse tipo de atitude, segundo ele, não é restrito ao povo americano. Em visita a Cuiabá (MT) antes da inauguração dos estádios da Copa do Mundo, o pastor revela que se surpreendeu com o tratamento hostil de brasileiros com o povo haitiano imigrante que vive em grande quantidade na região.

“Todos os argumentos que eu escuto nos EUA contra nosso povo imigrante eu também escutei no Brasil contra os haitianos. Isso mostra que a gente também é preconceituoso sem perceber”, comenta.



Casal de pastores orienta estrangeiros

Com o objetivo de ajudar imigrantes na adaptação aos Estados Unidos, o casal de pastores brasileiros Renata Loyola e Andre Loyola, ambos com 42 anos, fundou há sete anos a igreja evangélica Graça Fellowship Church, em Orlando, na Flórida.

A frase ‘Somos sua Família em Orlando e nós estamos aqui pra te ajudar’ passa a mensagem da igreja. Eles orientam brasileiros que estão chegando no exterior e se deparam com uma vida diferente da que viviam no Brasil e recebem pedidos de ajuda como fazer compras no supermercado, ajuda com inglês para fazer matrícula de filhos nas escolas, orientações sobre procedimentos para tirar carteira de motorista, contratar um advogado, acompanhamento de consultas médicas, entre outros serviços.

A ajuda, segundo o casal, não se restringe só aos frequentadores da igreja, mas engloba toda a comunidade de imigrantes brasileiros em Orlando. De acordo com Renata, 30 % dos imigrantes beneficiados frequentam a igreja, enquanto 70 % são da comunidade.

“Na maioria das vezes ajudamos pessoas que nem sabemos quem são. Nosso objetivo é auxiliar a comunidade brasileira independente de religião. O trabalho é focado principalmente naqueles, que estão chegando”, explica Renata.

A pastora conta que usa as redes sociais para divulgar seu trabalho e alcançar o maior número de brasileiros. Há mais de 20 anos nos Estados Unidos, o casal ressalta que se o objetivo com esse trabalho for ficar rico é melhor esquecer.

“Nossa dedicação ao projeto da igreja é total, mas não vivemos dela. Meu marido trabalha em um site de reservas de hotéis e eu cuido dos sites”, disse Renata, que ainda procura participar dos principais eventos promovidos em benefício da comunidade brasileira em Orlando.