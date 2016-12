Idosa morre ao passar mal durante assalto na residência vizinha na zona sul de São José

Home

- 13:57

Redação

São José dos Campos

Uma idosa de 80 anos morreu ao passar mal após uma tentativa de assalto em uma casa vizinha, em São José dos Campos. O caso aconteceu na madrugada de Natal (25), no bairro Bosque dos Eucaliptos, na zona sul da cidade.



Segundo informações da Polícia Militar, dois homens invadiram uma casa no bairro, mas a PM foi acionada por um morador de uma casa próxima. Os dois criminosos foram detidos portando um aparelho de videogame e dinheiro.



Então, um homem pediu ajuda aos policiais, afirmando que sua mãe, de 80 anos, teria passado mal e desmaiado. Ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Campo dos Alemães, mas não resistiu.



O caso será investigado pela polícia. A dupla de assaltantes já tinha passagem e um deles estava no benefício da saída temporária. Ambos foram encaminhados para a cadeia pública de Caçapava.

De acordo com dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a zona sul é a região mais perigosa de São José. Só este ano, de janeiro a novembro, foram registrados 1.657 casos de roubos e 2.011 casos de furto somente na área.