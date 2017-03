Humorista Marcelo Marrom é atração no fim de semana em Taubaté

Home

Daniela Santos

Taubaté



Com seu espetáculo ‘Juro que é verdade’, o humorista Marcelo Marrom se apresentará em Taubaté neste fim de semana.



Será uma apresentação única no Teatro Metrópole. Na ocasião, Marcelo pretende mesclar stand up comedy com música, inclusive seu conhecido quadro ‘Música por encomenda’ poderá ser conferido pelos presentes.



Os ingressos custam a partir de R$ 25 a meia entrada. O Teatro Metrópole fica localizado na rua Duque de Caxias, 312, no Centro de Taubaté. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (12) 99114-5645.