Hotéis do Litoral Norte têm procura 26% menor para o verão

Home

- 07:33

Verão começa oficialmente e Cptec prevê calor, mas temperaturas menores que 2015

Daniela Santos

São José dos Campos

A retração da economia e os feriados em final de semana acarretaram em uma redução de 26% na procura por hospedagem nas cidades do Litoral Norte neste final de ano em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sinhores (Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares), que responde pelas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião e Ilhabela.

“Os principais feriados do fim de ano serão em fim de semana. Além disso, a crise econômica está nos prejudicando bastante. Os preços estão defasados, semelhantes aqueles de dois anos atrás”, afirma o diretor do Sindicato, Luiz Bischof.

Apesar da queda, a expectativa é que as praias das quatro cidades do Litoral Norte estejam cheias: mesmo com a retração, 55% das reservas nas cidades do Litoral Norte para esse verão foram feitas de forma antecipada pelos turistas.

Tempo. Oficialmente, o verão 2016 iniciou às 8h44 desta quarta-feira. De acordo com a meteorologia do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), de Cachoeira Paulista, as temperaturas estarão elevadas, mas um pouco mais baixas do que as registradas no ano passado, por exemplo.

Também deve ser um verão de muitas chuvas. “As temperaturas ficarão dentro da média histórica. No ano passado, o calor foi mais intenso por conta do fenômeno El Niño, que aquece as águas do Pacífico e, consequentemente, elevam as máximas”, disse a meteorologista do instituto Renata Tedeschi.

As máximas devem ultrapassar os 35ºC em toda a RMVale, mas também haverão dias em que as mínimas poderão ficar em torno dos 25ºC.