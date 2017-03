Hong Kong suspende embargo à carne de frigoríficos não investigados

Home

- 16:25

Agência Brasil

Brasília

As autoridades sanitárias de Hong Kong anunciaram hoje (28) a suspensão de parte do embargo à carne e derivados de frigoríficos brasileiros. A limitação, agora, se restringe aos produtos oriundos dos 21 frigoríficos que são alvo de investigação na Operação Carne Fraca, que apura irregularidades na produção e fiscalização do setor.

Hong Kong integrava o grupo de países que proibiram totalmente a entrada da carne brasileira. Em nota, o governo do território semiautônomo chinês diz que a suspensão parcial do embargo foi uma resposta às informações prestadas pelas autoridades brasileiras reafirmando a segurança e o rígido controle do sistema de produção alimentar.

O governo brasileiro comentou o anúncio em nota da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República: "com essa medida, todos os grandes mercados para exportações de carnes brasileiras encontram-se novamente reabertos".

"Trata-se de uma vitória para o setor agroexportador brasileiro e um resultado importante logrado pelos esforços conjuntos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), do Itamaraty e do Consulado-Geral do Brasil em Hong Kong", diz a nota.

Na semana passada Hong Kong recolheu do mercado os produtos oriundos dos 21 frigoríficos investigados na operação.