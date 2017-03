Homem que fabricava armas caseiras é preso na zona sul de São José

Home

- 09:39

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem foi preso, na tarde desta quarta-feira (15), por fabricação de armas no bairro Campo dos Alemães, na zona sul de São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, A.A.S.O. foi abordado na rua Artur Pereira Dias e autorizou a entrada da equipe no cômodo onde estavam os elementos. No local, foram encontradas diversas sacolas que continham uma metralhadora de fabricação artesanal calibre 9 mm (parcialmente montada), 28 munições intactas para fuzil, uma munição calibre 762, nove munições intactas, um colete balístico e ferramentas para fabricação de armamento.



Ao ser questionado, ele confessou o serviço e ainda comunicou que além de fabricar os materiais, também conserta armamentos e ainda confessou que já tirou cerca de R$ 5 mil com venda de mais de dez armamentos. O homem já tinha passagem pela polícia.



Ele foi encaminhado à delegacia onde a ocorrência foi registrada e permaneceu preso.