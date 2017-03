Homem encontra o próprio carro clonado em supermercado em Taubaté

Home

- 14:31

Daniela Santos

Taubaté



Um jovem de 20 anos foi detido suspeito de clonar um veículo na noite desta quinta-feira (17), em Taubaté. Um homem foi até um supermercado e, no estacionamento, encontrou um carro igual ao seu, com a mesma placa.



O flagrante ocorreu em um mercado da avenida Bandeirantes, e a Polícia Militar foi acionada. Ao checar no sistema, foi constatado que ele havia sido roubado em dezembro de 2016 e teve a placa alterada.



O homem indiciado não soube informar qual a procedência do veículo, mas não apresentou nenhuma documentação. J.P.M.C foi encaminhado à delegacia, onde a ocorrência foi registrada.