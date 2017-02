Homem é preso por tráfico no bairro Vila Geraldo em Pinda

Home

- 22:37

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 39 anos foi preso por tráfico de drogas no fim da tarde deste domingo (19) em Moreira César, distrito de Pindamonhangaba.



Segundo a Polícia Militar, o flagrante ocorreu durante uma averiguação pela rua Padre José Orlando Siqueira do Amaral, no bairro Vila Geraldo. O homem apresentava atitude suspeita, foi abordado e submetido à busca pessoal.



Com S.F.S. foram encontrados três pinos de cocaína. Na residência dele, outros 43 pinos da mesma droga, 400 pinos vazios e o valor de R$ 290 em dinheiro foram achados pelos PMs. O suspeito já era procurado pelo crime de tráfico. O caso foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.