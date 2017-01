Homem é preso por tráfico em Perequê Mirim, Caraguá

Home

- 08:48

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem foi preso por tráfico de drogas nesta terça-feira (3) no bairro Perequê Mirim, em Caraguatatuba.



Segundo a Polícia Militar, uma equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) fazia patrulhamento pela região quando abordaram W.S.S. em atitude suspeita. Após uma rápida busca pessoal nada foi encontrado, mas em verificação na residência do suspeito foram localizadas duas porções de maconha no interior da geladeira.



O homem foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência. Ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de entorpecentes.