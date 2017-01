Homem é preso por receptação de veículo em Pinda

Home

- 10:14

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 31 anos foi preso por receptação de um veículo na noite desta segunda-feira (30) no bairro Campo Alegre, em Pindamonhangaba.



Segundo a Polícia Militar, as autoridades avistaram um carro modelo Peugeot e seu condutor, em atitude suspeita. Ao fazer busca pessoal foi com W.G. nada foi encontrado, mas após verificação no motor, foi constatado que o veículo havia sido furtado em janeiro de 2016, na cidade de São Luiz do Paraitinga.



A ocorrência foi registrada na delegacia. O veículo foi apreendido pela perícia técnica.