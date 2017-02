Homem é preso por plantar maconha em casa em São José

Home

São José dos Campos



Um homem de 45 anos foi preso na tarde desta terça-feira (31), por plantar maconha em sua residência, na zona leste de São José.



De acordo com a Policia Militar, a equipe recebeu uma denúncia por volta das 15h30 informando que em uma vilinha situada na entrada da Rua Coronel Gonçalves, havia uma pessoa que tinha uma plantação de maconha.



Os Policiais seguiram para o local e lá constataram que havia no quintal da casa seis vasos com um pé de maconha. O dono da plantação e os vasos foram encaminhados para a DISE de São José dos Campos onde o proprietário da droga foi preso.



O rapaz no momento da sua prisão informou aos policiais que já tem passagem por tráfico de entorpecentes e diversas passagens por roubo.