Homem é preso em flagrante por porte ilegal de armas em Taubaté

Home

- 13:16

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 52 anos foi preso por porte ilegal de armas na manhã deste sábado (18) no bairro Chácara Ingrid, em Taubaté.



De acordo com a Polícia Militar, o flagrante ocorreu por volta das 11h, na rua Sagui do Tuffo Branco - quando após uma denúncia, encontraram uma espingarda calibre 28 com 34 munições intactas e 22 munições deflagradas, além de nove munições intactas calibre 38 e um simulacro de pistola 45 colt, na residência do suspeito.



O caso encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.