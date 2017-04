Homem é preso e confessa ter matado mulher em hotel de São José

Home

A DIG (Delegacia de Investigações Gerais) prendeu na noite desta sexta-feira (7) o homem suspeito de matar uma mulher em um hotel no centro de São José dos Campos.

De acordo com a Polícia Civil, J.S.T., de 22 anos, foi preso na Vila Adyana, e confessou ter matado a mulher porque estava drogado de cocaína e, ao não conseguir uma ereção para atividades sexuais, espancou e esganou a vítima.

A mulher tinha 45 anos. Após os trâmites burocráticos, ele foi encaminhado para a cadeia de Caçapava. Durante a investigação, a DIG publicou um retrato falado do suspeito.

O caso aconteceu na última terça-feira. E.F.P. foi encontrada morta em um hotel na avenida Nelson D'Ávila, no centro de São José. Ela tinha lesões pelo corpo e, de acordo com a Polícia Civil, ela teria entrado no local acompanhada por esse homem, que deixou o hotel horas depois. Os donos do estabelecimento encotraram o corpo pouco depois.