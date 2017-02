Homem é morto em troca de tiros com a polícia na favela do Banhado

Home

Redação

São José dos Campos

Um homem foi morto durante uma troca de tiros com policiais militares, na tarde desta sexta-feira (3), na favela do Banhado, região central de São José dos Campos. Nenhum policial ficou ferido.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), armas e drogas foram apreendidas na ação. A Polícia Militar chegou ao local e foi recebida com tiros por quatro homens. No tiroteio, um dos deles foi baleado. Outro foi capturado e dois fugiram pela mata.



Com o detido, foi apreendido um revólver, uma pistola, R$ 2 mil em dinheiro, pedras de crack, pinos de cocaína, frascos de lança perfume e porções de maconha.



O baleado chegou a ser socorrido, mas morreu ao chegar no Hospital Municipal. Ele já tinha passagens pela polícia.