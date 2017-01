Homem é morto com três tiros no rosto na zona leste de São José

Home

- 08:50

Daniela Santos

São José dos Campos



Um homem de 28 anos foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (9) no bairro Majestic, região leste de São José dos Campos.



Segundo a DIG (Delegacia de Investigações Gerais), R.C.F. V. de 28 anos, foi morto por três disparos de arma de fogo no rosto. O crime ocorreu na avenida Guaramirim, em frente a casa da vítima.



Ao O VALE, a polícia informou que investiga a motivação do crime e que há um suspeito, mas não divulgou mais detalhes para não atrapalhar as investigações, mas acreditam que houve uma discussão entre vítima e atirador antes do crime. Os tiros foram ouvidos pelos vizinhos, que acionaram a polícia. A vítima morreu no local.



A DIG comunicou também que R.F.F.V. não tinha antecedentes criminais.