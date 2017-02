Home

Um jovem de 19 anos foi morto após troca de tiros com a PM (Polícia Militar) na manhã desta quarta-feira (15) no bairro Campo dos Alemães, região sul de São José dos Campos.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com um veículo roubado e teria trocado tiros com os policiais. No tiroteio, ele foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima já tinha passagens pela polícia por roubo e furto quando era adolescente. Em breve, mais informações.