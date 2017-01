Homem é morto a tiros dentro de casa no bairro Vila Bela em Taubaté

Home

- 10:46

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 49 anos foi assassinado a tiros no início da madrugada desta quarta-feira (18) no bairro Vila Bela, em Taubaté. Ninguém foi preso.



De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em sua residência na rua Um, quando um homem chamou pelo filho dele no portão. Como o filho não estava, o suspeito atirou quatro vezes contra a vítima. Três tiros atingiram as costas e um a cabeça.



Ele chegou a ser socorrido com vida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Regional, mas não resistiu aos ferimentos e veio à óbito.



Ao O VALE, a polícia não informou se o filho da vítima tinha antecedentes criminais nem se ele teria se envolvido em alguma briga recente. Segundo informações preliminares, um morador da rua seria suspeito. As causas do homicídio estão sendo investigadas pela Polícia Civil.