Homem é baleado durante tentativa de assalto no Fundo do Vale

- 21:58

Redação

São José dos Campos

Um homem foi baleado durante uma tentativa de assalto a um posto de gasolina no Fundo do Vale, região central de São José dos Campos, na noite desta quarta-feira (25).



De acordo com testemunhas, dois criminosos tentararam assaltar o posto, na avenida Senador Teotônio Vilela, e um motociclista, que reagiu. Ele levou um tiro na barriga na ação. A dupla de assaltantes não conseguiu roubar nada, mas fugiu.



A vítima foi levada ao Hospital Municipal, consciente, por um casal que foi abastecer no posto pouco após o crime.