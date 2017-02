Homem é assassinado no bairro Gurilândia em Taubaté

Home

- 09:44

Daniela Santos

Tauabté



Um homem de 36 anos foi assassinado no fim da noite desta quarta-feira (23) no bairro Gurilândia, em Taubaté. Ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Militar, a vítima estava em frente a uma residência localizada na rua Cinderela, altura do número 2095, quando os criminosos passaram e atiraram, ao menos, cinco vezes. Dois disparos atingiram o pescoço e três as pernas. A vítima morreu no local.



Não há informação se a vítima tinha ou não antecedentes criminais. A Polícia Civil investiga o caso.