Homem de 45 anos é preso com drogas em Taubaté

- 15:10

Daniela Santos

Taubaté



Um homem de 45 anos foi preso por tráfico de drogas na noite desta sexta-feira (3), em Taubaté.



De acordo com a Polícia Militar, a abordagem ocorreu após patrulhamento de rotina, por volta das 22h, na rua Willy Areli, onde perceberam o homem com uma motocicleta em atitude suspeita.



Com R.A.S.A foram encontradas 520 pedras de crack. Em seguida, após busca na residência do suspeito foram achados 101 pinos de cocaína.



O caso homem foi encaminhado à delegacia para o registro da ocorrência.