Homem bate veículo em muro de condomínio em Ilhabela

Um homem de 47 anos ficou ferido após seu veículo colidir contra um muro de pedra de um condomínio, na praia da Feiticeira em Ilhabela, na madrugada deste sábado (4).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 2h da manhã. O veículo, uma Land Rover, teria perdido o controle e batido no muro do condomínio, o motorista ficou preso entre as ferragens e teve contusões no braço e cortes no rosto.



A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Pronto Socorro de Ilhabela.