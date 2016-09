Hillary admite que ameaça de terrorismo nos Estados Unidos é real

Home

- 13:53

Das agências



Candidata à Presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Hillary Clinton comentou hoje (19) os recentes ataques a bombas em Nova York e Nova Jérsey. Ela disse que é a única candidata capaz de lidar com os "problemas do terrorismo" no país.



Segundo a candidata, a ameaça do terrorismo "é real", mas acrescentou que também é real sua determinação de lutar contra o terror.



"Os americanos não vão se acovardar. Vamos prevalecer. Vamos defender nosso país e derrotar a ideologia do mal, contra os terroristas ", disse Hillary.



O ataque a bomba que ocorreu em Nova York coincidiu com a presença de chefes de Estado de todo o mundo. Eles vão participar da assembleia geral das Nações Unidas, nesta semana.



O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também está em Nova York em companhia das filhas. "Nunca tivemos, em toda a história, tanta segurança na cidade quanto estamos tendo agora", disse o governador de Nova York, Andrew Cuomo.