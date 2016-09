Hemonúcleo de Taubaté ganha ‘respiro’ por seis meses

Home

O Hemonúcleo de Taubaté, considerado referência regional, não fechará as portas e o contrato com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), atual gestor da unidade, será prorrogado por mais seis meses.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, os serviços e atendimentos devem continuar no mesmo local, dentro do Hospital Universitário da Unitau (Universidade de Taubaté. “Neste período de prorrogação, a Pasta irá buscar um novo gestor e fará o processo de transição sem qualquer prejuízo aos pacientes e doadores”, afirmou o governo estadual por nota.

Caso. O Hemonúcleo ameaçou interromper suas atividades no último dia 26 de agosto quando recebeu R$ 230 mil mensais do Estado, quantia insuficiente para cobrir os gastos, que seriam de R$ 400 mil.

Por meio de nota, o hospital alegou que “passou por período de transição administrativa”. “Manteremos a prestação de serviços, atendimento aos pacientes e abastecimento de sangue à região, enquanto aguardamos as tratativas institucionais, junto a Secretaria de Saúde do Estado”, dizia trecho do comunicado enviado pelo órgão.