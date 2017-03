Handebol Taubaté apresenta elenco para temporada

Home

O Handebol Taubaté apresenta na próxima quarta-feira o elenco para a temporada 2017. O evento será no Via Vale Garden Shopping, a partir das 19h.



Esse ano, a equipe irá disputar Campeonato Paulista, Liga Nacional, Jogos Regionais, Jogos Abertos e o Pan-americano de Clubes.



O primeiro desafio será no dia 8 de abril, pelo Campeonato Paulista, contra a equipe de São Carlos, fora de casa.



Reforço. No elenco para a temporada, um dos destaques é a volta do goleiro Michael Bravet, também conhecido como ‘Cuba’.



Michael chega para preencher a vaga do goleiro João Victor, que recebeu uma proposta de uma equipe da Hungria e partiu para atuar no handebol europeu.



Com 35 anos, o experiente goleiro cubano, que é naturalizado dominicano, já atuou pela equipe taubateana nas temporadas de 2011, 2012 e 2013.



“Recebi a proposta para retornar ao Taubaté por conta da saída de um dos goleiros, e fiquei muito feliz. Aceitei, pois sei que aqui a estrutura é boa, o trabalho é muito sério e o foco é em ganhar títulos. Os anos em que eu joguei aqui foram ótimos, sempre disputando para ganhar”, disse Michael, que na temporada passada atuou pelo time de São José dos Campos no primeiro semestre, e na segunda metade do ano defendeu o Londrina na Liga Nacional.



Confira o elenco para a temporada 2017:



Goleiro: Michael e Rick



Central: André Silva e Matheus Perrella



Lateral Direito: Marcio, Nailson, Comerlatto e Zepan



Lateral Esquerdo: Thiago, Denys Barros, Guila



Pivô: Toko, Escóssia, Vini e Porquinho



Ponto Direita: Hidalgo e Wesley



Ponta Esquerda: Alemão, Cleryston, Guizinho e Torriani