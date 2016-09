Gustavo Henrique quer manter bom retrospecto da defesa

Home

O Santos encara o Internacional, nesta quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, porém, o clássico contra o Corinthians já começa a ser assunto na Vila Belmiro, já que após o duelo contra o Colorado, o Peixe encara o Timão, no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Para o zagueiro Gustavo Henrique, um triunfo diante da equipe gaúcha vai dar moral para o embate diante do rival alvinegro.



"Eu acho que o torcedor do Santos nunca quer perder para o Corinthians, nós também. Temos que pensar primeiro no Inter porque uma vitória nos dá mais confiança. Pressão seria maior com a derrota. Temos que ir lá focados para conquistarmos os três pontos e depois pensarmos no Corinthians" explicou o defensor.



Para o duelo contra o Inter, Gustavo Henrique terá o retorno de seu principal companheiro neste Brasileirão. Após cumprir suspensão na derrota para o Figueirense, no último dia 28, o zagueiro Luiz Felipe deve voltar ao time titular. Com o entrosamento adquirido durante a competição, a dupla fez com que o Santos chegasse ao posto de melhor defesa da competição, com apenas 20 gols sofridos em 22 jogos.

"A gente ainda está entre as melhores defesas do campeonato. Fora de casa é muito complicado, mas temos criado uma maturidade que está nos ajudando. Quando encaixarmos totalmente, vai ser muito difícil tomar gols, e já está sendo. Passamos muitos jogos sem tomar gols. Isso é importante para passar confiança aos jogadores da frente, por que sabem que lá atrás nós vamos dar a vida por eles", afirmou o camisa 6.



Apesar do retorno de Luiz Felipe, o técnico Dorival Júnior ainda tem problemas para a partida contra o Internacional. O volante Thiago Maia está suspenso pelo terceiro amarelo e não entra em campo e deve ser substituído por Léo Cittadini. Além disso, o atacante Copete está com dores no músculo da coxa e é dúvida. Caso o colombiano não se recupere, Vecchio será o titular. Já Lucas Lima defende a Seleção Brasileira nesta terça, contra a Colômbia, em Manaus, e não sabe se terá condições de jogo diante do Colorado.