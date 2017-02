Guardas municipais reforçam a segurança nos parques de São José

Home

Os parquesAlberto Simões e Ribeirão ermelho ganharam reforço de segurança e patrulhamento com a Guarda Civil Municipal de São José.

Um dos principais pontos de atenção é o Parque Alberto Simões, na região norte da cidade. De dia, os guardas farão a fiscalização com motos. À noite, uma viatura ficará no local enquanto o parque é recuperado.



Inaugurado em setembro do ano passado, o local está fechado para o público devido a constantes depredações e atos de vandalismo. Lixeiras, portas e torneiras foram quebradas. E houve furto de fiação elétrica.



O parque também foi pichado. Na terça-feira (14), a Guarda Municipal encontrou um grupo de seis jovens tentando roubar os fios dos postes. Dois deles foram detidos. O material foi recuperado.



Na região oeste, os guardas municipais vão fazer um patrulhamento fixo no Parque Ribeirão Vermelho, que foi aberto nesta semana para a comunidade usar. A unidade ocupa uma área de 250 mil metros quadrados, para prática de esporte, lazer, academia ao ar livre com orientações de professores e um bosque de mata nativa.



Nos parques Vicentina Aranha e Santos Dumont e no Centro Comunitário do Alto da Ponte os motociclistas da Guarda Municipal fazem rondas durante o dia nos horários de maior movimento.