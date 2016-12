Home

- 09:05

Daniela Santos

Taubaté



Um automóvel furtado foi recuperado por policias de Taubaté na madrugada desta segunda-feira (26), no Parque Três Marias.



Segundo a Guarda Civil Municipal, o veículo estava abandonado pelo bairro, na parte alta do município. O carro, um Fiat branco, será entregue ao proprietário.



Ninguém foi preso. A Polícia Civil segue com as investigações.