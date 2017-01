Guarda Municipal de São José receberá treinamento em 2017

Home

Duzentos e quarenta guardas municipais de São José dos Campos passarão por um treinamento para aprimorar técnicas de tiro e habilidades desenvolvidas pelos profissionais.



As aulas acontecerão ainda no primeiro semestre e, a cada semana, dez guardas participarão deste intensivo com aulas teóricas e práticas, que acontecerão todas às segundas-feiras e terão carga horária de 8 horas.



As atividades fazem parte do plano de aperfeiçoamento da categoria. Inclusive, um treinamento para condução de motos será executada durante o processo.