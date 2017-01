Grupo de São José lança HQ sobre Jacques Demolay

Home

Primeira edição do projeto conta a história do cavaleiro francês em 12 volumes com 40 páginas cada



Paula Maria Prado

São José dos Campos

Jaques DeMolay tem um objetivo: mostrar aos jovens quais os reais valores para a formação de um ser humano digno. Mais: garantir que é possível enfrentar os desafios da vida com honra e virtude.

O cavaleiro é personagem do projeto de quadrinhos “Jacques DeMolay, o Mártir Templário”, ideia de um grupo joseense formado por um artista, uma pedagoga, um psicanalista e uma empresa.

A equipe conta com Fabrício Grellet, roteirista que já lançou personagens próprios no mercado norte-americano e europeu. Completam o time a agência ArteOfício, o psicanalista Leandro Mascarenhas e a pedagoga Elizabeth Vianna.

“A nossa preocupação era estimular nos jovens as virtudes e atitudes necessárias para realizar todo o seu potencial humano”, afirmou Elizabeth. “Até hoje as virtudes dos cavaleiros são referências para o desenvolvimento pessoal. E tem sido sob esse simbolismo que o projeto pretende mostrar importantes valores”.

Obra. O HQ é inspirado na vida de Jacques DeMolay, 23º e último Grão-Mestre da Ordem dos Templários, nascido na França no século 13 e morto no século 14, acusado arbitrariamente de heresia e infidelidade.

Na trama, toda a epopéia desde a sua infância até a sua morte. São, ao todo 12 fascículos de quadrinhos. “O projeto tem aproximadamente 400 páginas de história. Para isso, tivemos de estudar costumes, comportamentos e hábitos da época, romanceando a infância de Jacques DeMolay, pois não encontramos fatos históricos sobre essa fase para escrever o roteiro completo”, disse a pedagoga, que trabalha no projeto desde 2013 com a equipe.

HQ. Jacques é quem inspira até hoje várias organizações, entre elas a Maçonaria, a Ordem Templária e, claro, a Ordem DeMolay. O HQ usa os conceitos do Edutainment, uma forma de entretenimento desenhado tanto para educar como divertir.

“Produzir material deste nível não é fácil, pois não existe incentivo. Tudo é extremamente caro, mas, felizmente, a qualidade e incentivos da equipe manteve acesa a chama dos objetivos, assim, superarmos todas as dificuldades”, disse.

A primeira edição do projeto contém 12 volumes com 40 páginas cada. São 12 reproduções a lápis, 1 cartaz autografado e um box exclusivo para guardar a coleção.

E já há planos para uma continuidade do projeto. “É provável que haja novidades em breve, ideias não faltam. Temos uma equipe experiente e extremamente criativa. Em nossas conversas já surgiram novas histórias para pelo menos dois anos. Vamos ver!”, adianta Elizabeth. Acesse: www.comicsdemolay.com.