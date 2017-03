Gripe obriga igreja a mudar ritos em missas

Home

Danilo Alvim

São José dos Campos

Com a gripe em alta, a Igreja Católica liga o ‘sinal de alerta’ e adota medidas preventivas nas missas de Taubaté. Durante as celebrações, os fieis serão orientados à omissão do abraço da paz, não realizar o pai nosso de mãos dadas, e receber a comunhão do padre na mão.

“Todos nós somos corresponsáveis no combate a todo mal que venha prejudicar a sociedade. Criar essa consciência é fundamental para manter uma boa saúde pública em nossa sociedade”, disse a O VALE o padre Jaime Lemes, assessor de comunicação da Diocese.

De acordo com o religioso, as medidas começam a valer a partir deste final de semana na cidade. “As mortes deixaram a gente em estado de alerta. Ninguém está isento disso. Nós como comunidade religiosa temos que estar preocupados com o bem estar de todos. A população tem que estar prevenida”, afirmou. A divulgação das recomendações também será feita nos grupos de catequese.

Cuidados. Depois de três mortes por gripe este ano, Taubaté iniciou uma ofensiva para tentar evitar novos casos. De acordo com a Secretaria de Saúde, três tipos de vírus já foram identificados na cidade desde janeiro.

Uma mulher de 40 anos (H3N2), uma mulher de 86 (Influenza B) e um homem de 20 (Influenza B) morreram no município, e, de acordo com a prefeitura, já eram portadoras de doenças associadas. Só este ano, foram 19 casos confirmados: um de H1N1, sete de Influenza H3N2 e 11 para Influenza B. As informações foram divulgadas na quinta-feira.

Controle. Para tentar evitar novos casos, a Prefeitura colocará seus profissionais de saúde em um treinamento, segunda-feira, com o objetivo de agilizar os fluxos de atendimento a casos suspeitos nas unidades de urgência e emergência. No ano passado, Taubaté registrou 56 casos de gripe, dos quais 45 de H1N1 e 11 de Influenza B.