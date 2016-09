Greve já atinge 80% dos bancários em São José

Home

- 12:01

Bruna Gomes

São José dos Campos



Cerca de 80% dos bancários da região de São José dos Campos e Guaratinguetá aderiram a greve por tempo indeterminado que acontece em todo Brasil. Os funcionários rejeitaram uma proposta oferecida pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e iniciaram a paralisação na manhã desta terça-feira (6).



De acordo com o Sindicato dos Bancários de São José dos Campos e região, 2376 dos 2905 funcionários já haviam entrado em greve até a tarde desta terça. Do total de 179 agências, 69% delas já aderiram: 123 estão em greve.

Já o Sindicato dos Bancários de Guaratinguetá, que cobre cidades até Bananal informou que, das 59 agências dessa regional, 47 delas aderiram à greve, representando 82% dos bancários que participam da paralisação. Em Taubaté, mais de 50% das agências aderiram à paralisação. As informações foram atualizadas por volta das 16h.



A proposta oferecida pela Fenaban incluia 6,5% de aumento salarial e R$ 3.000 de abono -- não incide sobre salários, FGTS, férias ou décimo terceiro. As reivindicações dos trabalhadores incluem reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira.



De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, Lourenço Prado, o pedido da categoria é de 5% de aumento real e reposição da inflação do período, que é de 9,57%. Para a Fenaban, se somados o abono e o reajuste, haverá “ganho superior à inflação na remuneração do ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário”.



Alternativas. Para evitar transtornos aos clientes durante o período de greve, a Fenaban indicou alguns canais alternativos para atendimento. Entre os meios mais comuns, estão os caixas eletrônicos que oferecem serviços de saques, depósitos, pagamentos, além de também realizarem pagamentos de boletos.



Outra alternativa está nos estabelecimentos credenciados aos bancos como supermercados, casas lotéricas e postos dos Correios, que também aceitam pagamentos, saque de dinheiro, depósitos e consulta de saldos e extratos de contas correntes e de poupanças.



Pelo internet banking oferecido pelos bancos, os clientes também podem realizar operações bancárias, fazer transferências e até desbloqueio de cheques.



O banco por telefone também é outro canal de comunicação com os clientes podem tirar dúvidas sobre serviços e realizar operações, aplicação e resgate de investimentos, pedidos de talões de cheque, etc.