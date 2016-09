Greve já atinge 70% dos bancários em São José

Home

Cerca de 70% dos bancários da região de São José dos Campos aderiram a greve por tempo inderteminado que acontece em todo Brasil. Os funcionários rejeitaram uma proposta oferecida pela Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) e iniciaram a paralisação na manhã desta terça-feira (6).



De acordo com o Sindicato dos Bancários de São José dos Campos e região, 2049 dos 2894 funcionários já haviam entrado em greve até às 12h desta terça. Do total de 179 agências, 69% delas já aderiram: 123 estão em greve. Em Taubaté, os números não foram divulgados mas o Sindicato também aderiu à greve.



A proposta oferecida pela Fenaban incluia 6,5% de aumento salarial e R$ 3.000 de abono -- não incide sobre salários, FGTS, férias ou décimo terceiro. As reivindicações dos trabalhadores incluem reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira.



De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de Crédito, Lourenço Prado, o pedido da categoria é de 5% de aumento real e reposição da inflação do período, que é de 9,57%. Para a Fenaban, se somados o abono e o reajuste, haverá “ganho superior à inflação na remuneração do ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário”.