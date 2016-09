Greve dos condutores é encerrada em Taubaté

Home

Bruna Soares

Taubaté

A greve dos condutores e cobradores do transporte público de Taubaté, que atingiu à cerca de 55 mil usuários na cidade, foi encerrada nesta quarta-feira (14) por volta das 14h.



Segundo o Sindicato dos condutores, o retorno ao trabalho foi decido após uma reunião entre os condutores, cobradores e empresa, que definiram um prazo de 15 dias para que as reivindicações dos trabalhadores fossem solucionadas.



De acordo com o diretor do órgão, João de Fátima Oliveira, 148 trabalhadores do primeiro turno cruzaram os braços em protesto contra as condições de trabalho.



“Todos os trabalhadores do primeiro turno estão parados e não vamos voltar para o trabalho enquanto a empresa não mandar um posicionamento sobre as nossas propostas sobre melhorias nas escalas, horários de final de semana, troca de carro e até sobre a gerência, que deve ser trocada ou que respeite os trabalhadores”, afirmou Oliveira.



Outro lado. A ABC Transportes informou que os ônibus já estão voltando a circular na cidade e que empresa considera a ação extrema e desnecessária, prejudicando toda a população e usuários do sistema. “O Sindicato, desrespeitando as legislações vigentes, não concedeu aviso prévio para a paralisação com 72 horas de antecedência. Mesmo assim, a ABC Transportes está tentando um diálogo para resolver a situação o mais breve possível”, afirmou a empresa por nota.