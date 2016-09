Greve dos bancários continua na região

Home

- 10:44

Bruna Soares

São José dos Campos



A atualização da greve nacional dos bancários apontou que cerca de 95% dos trabalhadores da região de São José dos Campos aderiram à paralisação que se iniciou na última terça-feira. De acordo com o Sindicato da categoria na regional de Guaratinguetá, o número de aderentes à greve é de 81% dos bancários. Os números de referentes à Taubaté ainda não foram atualizados.



Entre as principais reivindicações da categoria estão reajuste salarial de 14,78%, sendo 5% de aumento real e 9,31% de correção da inflação; participação nos lucros e resultados de três salários mais R$ 8.297,61; piso salarial de R$ 3.940,24; vales-alimentação, refeição, décima-terceira cesta e auxílio-creche/babá no valor do salário-mínimo nacional (R$ 880); 14º salário; fim das metas abusivas e assédio moral; fim das demissões, ampliação das contratações, combate às terceirizações e à precarização das condições de trabalho; mais segurança nas agências bancárias e auxílio-educação.



A proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) inclui reajuste de 6,5%, mais R$ 3 mil de abono. O Comando Nacional dos Bancários diz que essa proposta representa perda real de 2,8% (ao descontar a inflação de 9,57%).



Para a Fenaban, se somados o abono e o reajuste, haverá “ganho superior à inflação na remuneração do ano da grande maioria dos funcionários do sistema bancário”.



Alternativas. O Procon de São José dos Campos orientou os consumidores a como agir durante a greve dos bancários na região. De acordo com o órgão, o ideal é realizar pagamentos em caixas eletrônicos, internet, telefone, correios, lotéricas e lojas físicas.



É importante solicitar e guardar os comprovantes de pagamento. "O fornecedor deve oferecer aos consumidores meios alternativos para quitação dos débitos, pois isso faz parte do exercício da atividade comercial. Agora, se a empresa não disponibilizar, não poderá impor ao consumidor qualquer penalidade pelo atraso no pagamento", disse a coordenadora do Procon Municipal, Aparecida Santana Borges. O fato de os bancários estarem em greve não exime o consumidor da responsabilidade de pagar suas dívidas em dia.



Contas de serviços públicos como água, luz, gás e telefone podem ser pagas em casas lotéricas e também em agências dos Correios, além de estabelecimentos conveniados, como redes de supermercados. Mas é imprescindível que o consumidor peça o comprovante, para evitar transtornos futuros -- o fato de os bancários estarem em greve não exime o consumidor da responsabilidade de pagar suas dívidas em dia.