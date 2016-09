Greve dos bancários continua e prejudica população

Home

- 14:34

Bruna Soares

São José dos Campos



Completando duas semanas de greve nesta quarta-feira (21), 97,82% dos bancários da regional de São José dos Campos continuam paralisados. Em Taubaté, o número é de 97% das agências sem atividades, já em Guaratinguetá, a greve continua com alta aderência com 88% dos bancários paralisados.



Com as reivindicações que pedem por reajuste salarial, reposição inflacionária de 5%, antecipação e reajuste na participação dos lucros, aumento do piso salarial, aumento do vale-alimentação, melhores condições de trabalho e plano de carreira, a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) informou que ainda não há uma data marcada para uma nova rodada de negociações.



Ainda segundo a Fenaban, a proposta apresentada no último dia 9 inclui o reajuste de 7% para os salários e benefícios e também um abono de R$ 3.300,00, a ser pago até dez dias após a assinatura do acordo.



“A proposta resulta numa remuneração superior à inflação prevista para os próximos 12 meses, com ganho expressivo para a maioria dos bancários”, afirmou o órgão por nota.