Greve deixa 50 mil sem transporte em Taubaté

Condutores e motoristas paralisaram atividades na manhã dessa quarta-feira; eles pedem melhorias nas condições de trabalho



A greve dos condutores e motoristas do transporte público de Taubaté, que se iniciou nesta quarta-feira, prejudica cerca de 50 mil usuários na cidade.



De acordo com o diretor do Sindicato dos Condutores, João de Fátima Oliveira, 148 trabalhadores estão parados para protestar contra as condições de trabalho.



“Todos os trabalhadores do primeiro turno estão parados e não vamos voltar para o trabalho enquanto a empresa não mandar um posicionamento sobre as nossas propostas sobre melhorias nas escalas, horários de final de semana, troca de carro e até sobre a gerência, que deve ser trocada ou que respeite os trabalhadores”, afirmou.



A Secretaria de Mobilidade Urbana informou que acompanha o caso com a ABC Transportes, e que as vans do Tctau (Transporte Complementar de Taubaté) foram acionadas para minimizar o impacto aos usuários do transporte coletivo durante o período de paralisação.



“Agentes estão em prontidão para ajudar no escoamento do trânsito em caso de necessidade. O fluxo das vias também está sendo monitorado pelas câmeras do COI (Centro de Operações Integradas)”, afirmou a pasta, em nota.



A ABC Transportes foi procurada por OVALE, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem.